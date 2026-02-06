Stanchi del solito panino? A Sanremo la pausa pranzo cambia volto con la formula di sola pasta fresca

C’è un angolo di Liguria autentica, incastonato tra il viavai di Piazza Eroi, le banche e gli uffici del centro, che molti sanremaschi devono ancora scoprire. Da oltre due anni, ‘La Pasta di U’ ha portato nella Città dei Fiori una filosofia semplice quanto rivoluzionaria: trasformare l’eccellenza di un laboratorio artigianale in un’esperienza culinaria da gustare comodamente seduti al tavolo.

Nato dall’estro e dalla passione di Davide Rebaudo, il progetto affonda le sue radici nel laboratorio artigianale di pasta fresca a Isolabona e si è consolidato con il successo dello storico ristorante di Dolceacqua.

Ma è a Sanremo che la sfida si fa più interessante: offrire una pausa pranzo veloce, genuina e senza compromessi.

Una formula unica: solo pasta fresca (anche per vegani)

A differenza dei classici ristoranti, qui non ci sono lunghi menù dispersivi. La protagonista assoluta è lei: la pasta fresca. Il locale si distingue per una scelta coraggiosa e di qualità: si servono esclusivamente piatti di pasta fatta in casa.

Dalle iconiche trofie ai ravioli del territorio, ogni portata è un tributo alla tradizione del Ponente. Un’attenzione particolare è riservata anche alle nuove esigenze alimentari: chi segue una dieta vegana può finalmente trovare il suo approdo sicuro nel cuore della città, grazie alle trofie artigianali e a condimenti pensati per esaltare il sapore delle materie prime senza ingredienti di origine animale. È la soluzione ideale per chi lavora in centro e vuole fuggire dalla monotonia del solito panino, cercando un piatto caldo, sano e inclusivo.

Dal ristorante a casa tua: il gusto a domicilio

Nonostante la posizione strategica e i due anni di attività, molti residenti non hanno ancora varcato la soglia di questa piccola "oasi del gusto". Eppure, la comodità è doppia: oltre al servizio al tavolo, perfetto per staccare la spina a metà giornata, ‘La Pasta di U’ ha potenziato il servizio a domicilio. Che siate bloccati in ufficio per una consegna dell'ultimo minuto o abbiate voglia di una cena di qualità senza dover cucinare, l'eccellenza di Davide Rebaudo arriva direttamente alla vostra porta, mantenendo intatta la freschezza e il profumo del prodotto appena fatto.

Un ponte tra entroterra e città

«Portare la sapienza della Val Nervia a Sanremo è stata una scelta di cuore», spiega Davide Rebaudo. «Vogliamo che i sanremesi si riapproprino dei sapori del loro territorio, garantendo un piatto di pasta eccellente a chiunque, anche a chi ha poco tempo o preferisce mangiare a casa».

Che sia per un pranzo veloce tra una commissione e l'altra in Piazza Eroi o per una cena comoda sul divano, ‘La Pasta di U’ è pronta a farsi conoscere. La tradizione è servita, ora tocca ai sanremaschi scoprirla.







Info e Contatti

SANREMO

Indirizzo: Piazza Eroi Sanremesi, 5

Telefono: +39 0184 573 269

Email: lapastadiusanremo@gmail.com

DOLCEACQUA

Indirizzo: Via Roma, 14

Telefono: +39 0184 175 18 54

Email: info@ristoranteucian.it