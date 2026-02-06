Come vendere un’opera d’arte all’asta: il modello della Casa d’Aste Martini di Sanremo (Foto)

Vendere un’opera d’arte, un oggetto di antiquariato o una collezione non significa soltanto trovare un acquirente, ma affidarsi a un percorso capace di valorizzarne storia, qualità e potenziale di mercato. In questo spazio si inserisce Casa d’Aste Martini, realtà nata a Sanremo nel 2004 con l’obiettivo di colmare un vuoto nel settore delle vendite all’incanto nel Ponente ligure.

Fondata dalla famiglia Martini, la Casa d’Aste mette a disposizione dei propri clienti un’esperienza pluridecennale nel mondo dell’arte, offrendo servizi di vendita, acquisto e valutazione di opere e beni di diversa natura. Dall’antiquariato ai dipinti antichi, dall’arte moderna e contemporanea all’arte orientale, fino a orologi, argenti, monete, ceramiche, bronzi e design, la struttura si propone come punto di riferimento per chi desidera un servizio professionale, trasparente e orientato al mercato internazionale.

Come funziona concretamente la vendita all’asta di un’opera o di un oggetto?

Il processo è molto semplice: tutto inizia quando il proprietario dell’opera o dell’oggetto ci contatta per una valutazione. Per una prima stima è sufficiente inviare una o più fotografie tramite email o WhatsApp; nella maggior parte dei casi le immagini permettono già di identificare l’opera e formulare una valutazione indicativa.

Questa stima viene poi confermata dopo una visione diretta dell’opera. Una volta conclusa l’analisi e concordato insieme il prezzo di partenza, l’opera viene fotografata professionalmente, catalogata e inserita in asta.

Ogni lotto viene promosso e pubblicato online, diventando visibile a migliaia di persone, tra privati e collezionisti. Il proprietario non sostiene alcuna spesa: deve solo considerare una percentuale che la casa d’aste trattiene sul prezzo di aggiudicazione finale, stabilita e concordata prima dell’inserimento dell’opera in asta.

Quali sono i vantaggi della vendita all’asta rispetto ad altri canali?

La vendita all’asta offre numerosi vantaggi. Garantisce innanzitutto la massima trasparenza e la competizione diretta tra più acquirenti interessati.

L’asta assicura inoltre una grande visibilità: ogni opera viene promossa online non solo sul nostro sito, ma anche su importanti piattaforme internazionali, raggiungendo migliaia di potenziali compratori in tutto il mondo.

Grazie alla concorrenza tra i partecipanti, l’asta rappresenta uno dei modi più efficaci per ottenere una corretta valorizzazione dell’opera: è il mercato stesso a stabilirne il valore reale. In molti casi, la competizione tra clienti può spingere le offerte oltre il valore di mercato, dando vita a vere e proprie “gare” tra collezionisti particolarmente motivati.

Il venditore beneficia infine di tempi certi e della tranquillità di affidarsi a professionisti che seguono ogni fase del processo con competenza e attenzione.

Che tipo di opere o beni possono essere affidati a una casa d’aste come la vostra?

Trattiamo un’ampia gamma di beni: dipinti antichi, opere dell’Ottocento e Novecento, arte moderna e contemporanea, arte orientale, arredi, oggetti di antiquariato, design, sculture, ceramiche e intere collezioni.

Invitiamo i proprietari a contattarci per una valutazione preliminare: siamo particolarmente interessati a opere di rilievo, in grado di incontrare il gusto e le aspettative della nostra clientela selezionata.

Informazioni e contatti

La Casa d’Aste Martini effettua valutazioni gratuite se finalizzate alla vendita. Per una prima stima è possibile inviare fotografie via email o WhatsApp ai seguenti contatti: info@astemartini.it - +39 328 097 1422.