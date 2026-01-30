 / Attualità

Ventimiglia, dopo 38 anni di onorato servizio nella polizia Massimo Licari va in pensione (Foto)

Stimato e benvoluto da colleghi e cittadini il sovrintendente capo della Polizia di Stato nel corso degli anni ha instaurato un rapporto di fiducia con la comunità

Massimo Licari va in pensione. Dopo 38 anni di onorato servizio domani, sabato 31 gennaio, il sovrintendente capo della Polizia di Stato a Ventimiglia conclude la sua carriera nelle forze dell'ordine.

Arruolatosi nel 1987, ha dedicato i primi anni di servizio presso il commissariato di Sanremo, operando nella squadra volante. Nel 1999 arrivò a Ventimiglia, presso il commissariato, dove svolse ancora per alcuni anni il servizio nella squadra volante, per poi passare all’ufficio investigativo, reparto in cui ha operato con impegno e professionalità al servizio dei cittadini. E' stato, infatti, più volte premiato dall’Amministrazione a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

Nel corso degli anni ha, inoltre, instaurato un rapporto di fiducia con la comunità, promuovendo il rispetto delle regole e dei valori della legalità, ed è sempre stato benvoluto e stimato da colleghi e cittadini per la sua disponibilità e umanità. La famiglia e i colleghi lo salutano con gratitudine per il servizio reso e gli augurano una serena pensione: "Grazie sovrintendente capo".

Elisa Colli

