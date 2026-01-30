Ventimiglia, dopo 38 anni di onorato servizio nella polizia Massimo Licari va in pensione (Foto)

Arruolatosi nel 1987, ha dedicato i primi anni di servizio presso il commissariato di Sanremo , operando nella squadra volante. Nel 1999 arrivò a Ventimiglia, presso il commissariato, dove svolse ancora per alcuni anni il servizio nella squadra volante, per poi passare all’ ufficio investigativo , reparto in cui ha operato con impegno e professionalità al servizio dei cittadini. E' stato, infatti, più volte premiato dall’Amministrazione a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

Nel corso degli anni ha, inoltre, instaurato un rapporto di fiducia con la comunità, promuovendo il rispetto delle regole e dei valori della legalità, ed è sempre stato benvoluto e stimato da colleghi e cittadini per la sua disponibilità e umanità. La famiglia e i colleghi lo salutano con gratitudine per il servizio reso e gli augurano una serena pensione: "Grazie sovrintendente capo".