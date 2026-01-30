 / Attualità

Attualità | 30 gennaio 2026, 12:21

Maturità 2026, annunciate le materie della seconda prova: latino al Classico e matematica allo Scientifico

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato tutte le discipline che saranno oggetto degli esami di Maturità nei diversi indirizzi di studio. Prima prova di italiano il 18 giugno

Con la firma del decreto del ministro Giuseppe Valditara, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato 2026 per i diversi indirizzi di studio. Queste le discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Scienze Umane al Liceo delle Scienze Umane; Teoria, Analisi e Composizione al Liceo Musicale.

Le commissioni d’esame saranno composte da tre esterni, un presidente e due membri della commissione, e da due componenti interni all'istituzione scolastica. L’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si articolerà in una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà mercoledì 17 giugno dalle 8.30, seguita da una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline, ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alla stesse).

Il colloquio orale che completerà l'esame sarà basato su un percorso multidisciplinare, sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Pcto) e sull'Educazione Civica.

Tommaso Puggioni

