10eLotto, festa a Sanremo dove è stato centrato un “7” Doppio Oro da 25mila euro nel concorso di ieri

Esulta la nostra provincia grazie al 10eLotto. Nel concorso di ieri, come riporta Agipronews, è stato centrato un colpo da 25mila euro a Sanremo, in provincia di Imperia, grazie a un “7” Doppio Oro. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Corso Felice Cavallotti, portando entusiasmo in città.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 21,7 milioni di euro in premi in tutta Italia. Sale così a 338,4 milioni di euro il totale dei premi assegnati dall’inizio dell’anno, confermando il gioco tra i più generosi del panorama nazionale.