Il convegno di Formedil: “Mettiamo al centro la formazione, costruiamo il futuro in sicurezza” (Foto e Video)

Un appuntamento di grande rilievo, stamattina, venerdì 30 gennaio, presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia, l’evento “Mettiamo al lavoro la formazione. Costruiamo il futuro in sicurezza”, promosso da Formedil Imperia, dedicato ai temi del lavoro, della formazione e della sicurezza nel comparto edile, settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Ponente.

Il video

Nel video le interviste ai protagonisti della giornata e gli approfondimenti sui temi affrontati durante l’incontro. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali di FORMEDIL e ANCE, delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di avviare un confronto qualificato e costruttivo sulle trasformazioni in atto nel settore delle costruzioni e sulle prospettive future del mercato del lavoro.

Dice Andrea Veneziano, presidente Formedil Imperia: “La formazione è il vero motore del futuro dell’edilizia: significa lavoro qualificato, maggiore sicurezza nei cantieri e capacità di affrontare le trasformazioni tecnologiche e sociali del settore. Formedil Imperia continuerà a essere un punto di riferimento per imprese e lavoratori, promuovendo competenze, prevenzione e dialogo costante con le istituzioni e il territorio. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo rendere l’edilizia più sicura, moderna e attrattiva per le nuove generazioni”. Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura e all’Entroterra: “Senza formazione e sicurezza non c’è un vero progresso. Il settore edile, così come quello agricolo e rurale necessita di competenze qualificate e di una cultura della prevenzione sempre più solida. Come Regione Liguria abbiamo scelto di investire con decisione nell’entroterra e nelle comunità locali destinando 67 milioni di euro a sostegno di Comuni e imprese, favorendo innovazione, ricambio generazionale e valorizzazione del territorio con un’attenzione particolare rivolta alla riqualificazione dei piccoli borghi per dare un futuro alle nuove generazioni. Con il nuovo Complemento di Sviluppo Rurale continueremo a sostenere infrastrutture, imprese, servizi e anche formazione”.

Nel corso della mattinata si sono svolte tre tavole rotonde, dedicate rispettivamente a settore edile, formazione professionale e sicurezza sul lavoro, che hanno favorito un dialogo aperto tra i diversi attori coinvolti. I relatori, espressione del mondo istituzionale, imprenditoriale e sindacale a livello locale, regionale e nazionale, si sono confrontati sulle principali sfide del comparto, dalla necessità di rafforzare la qualificazione delle competenze alla promozione di una cultura della prevenzione sempre più diffusa nei cantieri.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali, con gli interventi del presidente di Formedil Imperia Andrea Veneziano, del sindaco di Imperia Claudio Scajola, del vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, dell’assessore regionale Marco Scajola e del senatore Gianni Berrino. Tutti hanno sottolineato l’importanza strategica della formazione come leva di sviluppo, innovazione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Sofia Tonegutti, responsabile delle relazioni esterne dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, che ha evidenziato il ruolo strategico della formazione superiore nel rapporto con il territorio. È stato sottolineato come università, accademie e percorsi di arti applicate possano contribuire allo sviluppo locale attraverso il trasferimento di competenze e l’innovazione, anche grazie alle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale applicata alla formazione e ai processi produttivi.

Particolarmente significativo l’intervento della presidente di FORMEDIL Italia, Elena Lovera, che ha ribadito il valore della rete nazionale dei Formedil nel promuovere competenze, cultura della prevenzione e qualità del lavoro. Dai diversi contributi è emersa con forza la necessità di investire in formazione continua, innovazione e prevenzione come strumenti fondamentali per affrontare le sfide del settore, migliorare la sicurezza nei cantieri e rendere l’edilizia sempre più attrattiva per le nuove generazioni.

Al centro del dibattito è emersa con forza l’importanza di investire nella formazione continua come strumento fondamentale per garantire maggiore sicurezza, innovazione e competitività alle imprese, valorizzando al contempo il ruolo dei lavoratori e favorendo l’ingresso delle nuove generazioni nel settore.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza sul lavoro, considerata una priorità assoluta e una responsabilità, da affrontare attraverso informazione, addestramento e buone pratiche operative, con l’obiettivo di ridurre il rischio di infortuni e migliorare la qualità del lavoro.

Servizio fotografico a cura di Bianca Fabbri ed Elisa Pogliano studentesse della terza F del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Amoretti che hanno intrapreso presso La Voce di Imperia un percorso di formazione e lavoro.

(video Marco Ausenda)