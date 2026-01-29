 / Cronaca

Cronaca | 29 gennaio 2026, 11:21

Ventimiglia, cade dalla ringhiera: mobilitazione di soccorsi sul Lungo Roia Gerolamo Rossi

Sul posto automedica, ambulanza, polizia e polizia locale

Cade dalla ringhiera e così fa un volo di circa un metro e mezzo. E' successo questa mattina sul Lungo Roia Gerolamo Rossi a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un'automedica Alfa3, un mezzo della Croce Verde Intemelia, la polizia locale e la polizia di Stato.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine, sembrerebbe che una donna francese, probabilmente mentre scattava delle foto al panorama, sia volata giù dalla ringhiera ferendosi. La signora è stata così trasportata all'ospedale di Bordighera ma a causa delle ferite riportate, pare una sospetta frattura del bacino, del femore e alla spalla, è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.

 

Elisa Colli

