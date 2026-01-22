Camporosso, volontario rimuove la terra caduta sulla strada. Gibelli: "Esempio concreto di senso civico" (Foto)

Rimuove spontaneamente la terra caduta sulla strada per renderla nuovamente sicura per motociclisti e automobilisti. Un gesto di senso civico, messo in atto da un volontario, molto apprezzato dal sindaco di Camporosso Davide Gibelli che ringrazia così il cittadino pubblicamente per aver agito per il bene della comunità.

"Ci sono persone che non aspettano di essere chiamate. Persone che ci mettono il cuore, che agiscono per il bene della comunità senza clamori, semplicemente perché per loro è naturale farlo" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Mirko è intervenuto spontaneamente per rimuovere la terra caduta sulla strada. Un gesto semplice ma di grande valore".

"Mirko è un esempio concreto di senso civico, come tanti volontari che ogni giorno dimostrano di avere a cuore la nostra città" - sottolinea Gibelli - "Grazie, perché è anche grazie a persone come te se la nostra comunità è più sicura e più unita".