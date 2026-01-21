Sanremo, tenta di introdurre droga in carcere: fermata dai cani antidroga. L’USPP chiede cinofili in Liguria

Una donna italiana, pregiudicata, è stata arrestata ieri mattina all’interno del carcere di Sanremo mentre tentava di introdurre un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, da cedere durante un colloquio con un familiare detenuto. La donna è stata fermata in flagranza di reato dal personale della Polizia Penitenziaria e condotta nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima previsto per la giornata odierna.

A far scattare i controlli sono stati i cani antidroga del servizio cinofili, che hanno fiutato alcuni involucri sospetti accuratamente occultati nelle parti intime. Ancora una volta, si è rivelato decisivo l’intervento delle unità cinofile, sempre più efficaci nel contrasto all’introduzione di droga negli istituti di pena.

"I cani antidroga della Polizia Penitenziaria sono diventati l’incubo degli spacciatori, ma servono maggiori risorse e mezzi", commenta Guido Pregnolato, segretario regionale dell’USPP. "Da tempo chiediamo l’istituzione di un distaccamento cinofili in Liguria per garantire maggiore sicurezza nelle carceri della nostra regione, che ad oggi ne è ancora priva. Le unità cinofile impiegate nell’operazione provenivano infatti dal Piemonte, a conferma della necessità di potenziare strutture e organici anche a livello regionale per rendere più efficace l’azione di prevenzione e controllo".