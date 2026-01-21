Donna introduce droga nel carcere di Sanremo: hashish, cocaina e morfina intercettate grazie ai controlli e ai cani antidroga

Cerca di introdurre illecitamente hashish, cocaina e morfina, all’interno del carcere di Sanremo in Valle Armea ma, durante i controlli con il supporto delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria, viene scoperta.

La conferma arriva dal sindacato Sinappe: “Non è la prima volta – afferma il segretario Interregionale Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte Bruno Polsinelli - che nelle carceri liguri vengono rinvenute sostanze illecite e oggetti non consentiti, come ad esempio telefoni cellulari utilizzati dai detenuti per comunicare con l’esterno”.

Il sindacato ha rivolto un plauso ed un ringraziamento ai poliziotti del reparto colloqui della casa circondariale matuziana: “Ogni giorno – conclude il sindacato - con sacrificio, professionalità ed abnegazione svolgono controlli serrati nel contrastare l’introduzione di illeciti all’interno del carcere, come stupefacenti e telefonini cellulari. Il ringraziamento va anche al comandante di reparto che, insieme al vice ed al sostituto commissario coordinatore dell’ufficio colloqui, hanno coordinato brillantemente le operazioni, evitando che la droga venisse consumata e spacciata all’interno dell’istituto”.

Il Sinappe auspica che la direzione dell’istituto conferisca agli operatori una nota di compiacimento e promuova una proposta di lode ministeriale per l’eccellente servizio reso.