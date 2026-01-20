Veronica Russo in Commissione Salute: "Presentate tre proposte di legge su inclusione scolastica, tutela degli animali e dipendenze digitali"

La Consigliera regionale Veronica Russo è intervenuta in II Commissione “Salute e Sicurezza Sociale” per illustrare e sostenere le proprie proposte di legge, frutto di un lavoro diretto e personale di iniziativa legislativa su temi di grande impatto sociale.

Nel corso della seduta, Russo ha presentato interventi normativi che mirano a rafforzare il sostegno agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, potenziando le misure di inclusione e gli strumenti di supporto scolastico; a garantire una tutela più efficace degli animali di affezione, con l’obiettivo di prevenire il randagismo e migliorare le condizioni di benessere e protezione; e a contrastare e curare le nuove forme di dipendenza legate all’uso delle tecnologie digitali come la Nomofobia e l’ Internet Addiction Disorder attraverso azioni di prevenzione, informazione e presa in carico sanitaria.

«Queste proposte nascono dall’ascolto del territorio e dall’esigenza di dare risposte concrete a problemi reali – ha dichiarato Veronica Russo –. Non sono interventi teorici, ma atti legislativi costruiti per migliorare la vita quotidiana delle famiglie, dei giovani e delle persone più fragili.»

La Consigliera ha infine sottolineato come il lavoro in Commissione rappresenti un passaggio decisivo per trasformare queste iniziative in leggi efficaci, ribadendo il proprio impegno a portare avanti con determinazione un’azione politica fondata su responsabilità, innovazione e attenzione sociale.