Schiuma nel torrente San Romolo: Vigili del Fuoco e Arpal al lavoro per chiarire l’origine dello scarico a Sanremo

I Vigili del Fuoco di Sanremo e Arpal stanno cercando di verificare cosa sia accaduto, dalle prime ore di questa mattina nella zona alta di strada Borgo Tinasso dove, da uno scarico che finisce nel torrente San Romolo, i residenti hanno notato della schiuma che finiva nell’acqua che arriva dalla frazione montana e finisce in mare.

L’allarme è scattato tra i residenti che hanno immediatamente chiesto l’intervento delle autorità competenti. Dopo un piccolo tira e molla i Vigili del Fuoco hanno eseguito un sopralluogo, evidenziando la situazione che si può vedere nelle foto e nelle immagini. È stato chiesto l’intervento dell’Arpal, che ha prelevato alcuni campioni dell’acqua e della schiuma per poi analizzarli.

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno anche svolto una serie di verifiche nelle zone a monte dello scarico scoperto questa mattina. Hanno controllato alcuni appezzamenti di terreno che si trovano sopra il torrente ed anche il circolo Golf degli Ulivi, anch’esso poco sopra. Ora bisognerà capire da dove è arrivato lo scarico schiumoso e, soprattutto, se ha provocato inquinamento.