Sanremo: “Bouquet Festival di Sanremo 2026”, conclusa al museo civico la decima edizione del concorso di arte floreale (Foto e Video)

Nella splendida cornice del museo civico si è conclusa la decima edizione del concorso nazionale di arte floreale “Bouquet Festival di Sanremo 2026”, promosso dal Mercato dei Fiori in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la direzione tecnica della floral designer Jessica Tua. L’edizione 2026 ha visto confrontarsi 15 floral designer provenienti da tutta Italia, impegnati in due prove distinte, interpretando il tema scelto per quest’anno, “La bellezza ligure”, declinato attraverso forme, colori e suggestioni ispirate al paesaggio, alla natura e all’identità culturale della Liguria.

La classifica finale del vincitore assoluto della decima edizione del “Bouquet Festival di Sanremo 2026” è la seguente:

1a - Giorgia Mozzarelli

2- - Elena Canacci

3° - Lorenzo Bicelli Toller

Il Premio della giuria d’onore per l’originalità dell’interpretazione e la valorizzazione del prodotto locale è stato assegnato a Giorgia Mozzarelli

“Ormai è una tradizione: la premiazione del Bouquet Festival – dichiara il sindaco Alessandro Mager - rappresenta un momento speciale che ci avvicina idealmente e concretamente al Festival: un’anteprima carica di emozione e talento. È un’occasione per celebrare i nostri fiori e creare quell’attesa che rende il Festival un evento che inizia già oggi. Ringrazio gli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato ed Enza Dedali per il lavoro svolto, il Mercato dei Fiori per il prezioso supporto e rivolgo i più sinceri complimenti ai vincitori”.

E il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommassini così interviene: “Una competizione di livello particolarmente elevato, che ha messo a confronto concorrenti di grande qualità. Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutti i partecipanti e un riconoscimento speciale al vincitore per l’eccellente realizzazione presentata. Un sentito ringraziamento va infine a tutti coloro che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno contribuito al pieno successo dell’evento”.

“La premiazione del Bouquet Festival conferma il forte legame tra floricoltura e turismo – aggiunge l’assessore al turismo Alessandro Sindoni -, ovvero due eccellenze che raccontano l’identità del nostro territorio. Eventi come questo non solo valorizzano il patrimonio floreale e creativo locale ma diventano potente attrattore turistico, capace di richiamare visitatori, generare interesse e promuovere l’immagine della città”

“L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale per la promozione dei nostri fiori – continua l’assessore alla floricoltura Ester Moscato – e il tema di quest'anno "bellezza ligure" ha permesso ai 15 concorrenti di valorizzare al meglio la loro tecnica e creatività attraverso due prove dedicate alla bellezza nell'arte e nella natura. I nostri fiori rappresentano un simbolo di bellezza e tradizione che si intreccia con l'identità della città”.

“Abbiamo accolto con piacere la premiazione del Bouquet Festival al museo civico – conclude l’assessore alla cultura Enza Dedali – perché abbiamo creato un dialogo tra arte e creatività. Il museo si conferma così uno spazio vivo, aperto alla città e alle iniziative che arricchiscono il panorama culturale, rafforzando il legame tra territorio e grandi eventi”.

I concorrenti di quest’edizione sono stati: Anelli Catia di Fabriano (AN), Angalò Roberta di Taurena di Palmi (RC), Bicelli Toller Lorenzo di Volano (TN), Canacci Elena di Livorno (LI), Crucitti Emanuela di Reggio Calabria (RC), Fontanazza Daniele di Milano (MI), Guglieri Sara di Ferriere (PC), Lavore Santo Orazio di Viguzzolo (AL), Lo Vetere Fernanda di Gambassi Terme (FI), Mannino Salvatore di Carini (PA), Martone Francesco di Bari (BA), Moi Nicola di Matelica (MC), Mozzarelli Giorgia di Curtatone (MN), Pinto Gregori di Putignano (BA) e Rota Giada di Pofi (FR).

Il materiale floreale utilizzato per le composizioni, interamente fornito dal Mercato dei Fiori, rappresenta alcune delle principali eccellenze produttive della Riviera di Ponente ed è composto da mimosa (varietà Chiaro di Luna e Gaulois), strelitzia, anemone, eucalyptus, ruscus, asparagus myriocladus, fotinia, ranuncolo (varietà Moderna, Clone e Pon Pon), ginestra, garofano cinesino, garofano varietà Mediterraneo e Green Tricks.

A valutare le opere, dedicate alla bellezza nella natura e nell’arte ligure, è stata la giuria tecnica, composta dai floral designer di fama internazionale Nicola Puricelli e Rita Milani. Nicola Puricelli, nato a Somma Lombardo nel 1970, dopo gli studi apre il negozio Il Papavero a Mornago (VA). La passione per l’arte floreale lo porta a partecipare a numerosi concorsi a tema, ottenendo importanti riconoscimenti che lo conducono anche all’allestimento del semestre di Presidenza italiana in Europa. Dal 2004 partecipa agli allestimenti floreali del Festival di Sanremo. Dal 2005 a oggi ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale e internazionale, fino a vincere nel 2022 la Coppa Italia, rappresentando l’Italia ai Campionati Europei in programma in Spagna nel 2027.

Rita Milani, residente in provincia di Varese, gestisce da 37 anni il proprio negozio di fiori con passione e professionalità. Vincitrice del “2° Bouquet Sanremo”, è diplomata con il titolo di “Fiorista Europeo” e ha arricchito la propria formazione attraverso corsi e seminari tenuti da maestri dell’arte floreale europea. Da anni collabora con il Mercato dei Fiori per la promozione dei fiori liguri e come membro della giuria del Bouquet Festival di Sanremo.

Accanto alla giuria tecnica, ha operato la giuria d’onore, chiamata a valutare i bouquet in base alla capacità di valorizzare le eccellenze del territorio e all’originalità dell’interpretazione del tema. La giuria era composta dal Presidente di Amaie Energia, dott. Sergio Tommasini, dall’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, dall’Assessore alla Cultura Enza Dedali, dall’Assessore alla Floricoltura Ester Moscato, dalla Presidente de La Filantea Garden Club sig.ra Maria Silvana Sicari, dal Consigliere de La Filantea Garden Club Enrico Barla, dalla Direttrice di Confartigianato Sanremo Barbara Biale, dalla Sig.ra Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston di Sanremo e membro delle scuole d’arte floreale I.I.D.F.A. ed E.D.F.A., e dalla Dott.ssa Manuela Brea, titolare dell’omonima azienda di ibridazione floreale.