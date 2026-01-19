Ventimiglia, tenta di recuperare cocaina nascosta e aggredisce la polizia: arrestato dopo una violenta colluttazione

Nella tarda serata di sabato, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia, impegnato in un servizio antidroga, ha arrestato un uomo sorpreso mentre recuperava sostanza stupefacente nascosta lungo un tratto sterrato utilizzato come deposito dagli spacciatori locali. Intorno alle ore 22.00, gli agenti, appostati per monitorare la zona, hanno notato giungere un motoveicolo. Il conducente, con casco indossato e cellulare in mano, dopo aver spento il motore si è diretto verso le sterpaglie, chinandosi per prelevare qualcosa. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, ma l’uomo ha tentato la fuga.

Raggiunto dopo circa 50 metri, il soggetto ha opposto una violenta resistenza, ingaggiando una colluttazione con uno degli agenti: lo ha spintonato con forza, ha tentato di colpirlo al volto e, con un’ulteriore spinta, lo ha fatto cadere a terra, provocandogli un trauma alla spalla contro un muretto. Solo grazie all’intervento del secondo operatore l’uomo è stato definitivamente bloccato. Privato del casco, è stato riconosciuto dagli agenti per i suoi precedenti giudiziari. Il successivo sopralluogo ha consentito di rinvenire 4 involucri termosaldati di cocaina, come confermato dal narcotest. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 655 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale è stato sequestrato.

L’agente ferito è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Considerata la condotta particolarmente violenta e le risultanze investigative, il soggetto, cittadino straniero senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate e deferito alla Procura di Imperia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il PM di turno ha disposto il trattenimento dell’uomo nelle celle di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alle piazze di spaccio da parte del Commissariato di Ventimiglia e della Polizia di Stato nella provincia di Imperia, priorità assoluta per tutelare la sicurezza e le giovani generazioni.