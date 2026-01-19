Maltempo, venti di burrasca sul Ponente ligure (Zona A): ARPAL emette avviso per oggi e domani

ARPAL ha diffuso un nuovo bollettino che segnala venti di burrasca forte sulle zone A e B della Liguria per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, e per domani, martedì 20 gennaio.

Oggi il territorio sarà interessato da venti settentrionali intensi, con raffiche comprese tra 60 e 80 km/h sulle zone costiere di Ponente e Centro (A e B) e tra 50 e 60 km/h sulla zona C. Possibili valori superiori sono attesi sui crinali più esposti e allo sbocco delle valli. Nelle aree interne, nelle ore serali, non si esclude un diffuso disagio per freddo.

Nel corso della notte è previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione, con condizioni di burrasca persistenti per 12-18 ore, pur senza raggiungere valori estremi.

Domani, martedì 20 gennaio, la situazione resterà critica: attese raffiche fino a burrasca o localmente burrasca forte sulle zone A e B, con punte tra 70 e 90 km/h soprattutto nelle aree esposte. Sulle zone C, D ed E i venti si manterranno tra 50 e 60 km/h.

Un miglioramento è previsto solo nella giornata di mercoledì 21 gennaio, quando l’intensità del vento tenderà gradualmente a diminuire.

ARPAL ricorda che in Liguria non esiste un’allerta specifica per il vento, ma viene emesso un avviso per venti di burrasca forte. Si raccomanda massima attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto.