Cartelli minacciosi e sospetti bocconi avvelenati a Borgo Prino: intervento della Regione Liguria (Foto)

A seguito delle segnalazioni per la presenza di cartelli minacciosi e del rischio di bocconi avvelenati nell’area di Borgo Prino, a pochi metri dall’area sgambamento “Il Giardino dei Cani”, è scattato l’intervento del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria.

Gli agenti specializzati, con il supporto di un’unità cinofila antiveleno, stanno operando nell’area interessata per individuare eventuali sostanze pericolose e mettere in sicurezza la zona, a tutela degli animali e dei cittadini. Nel corso delle attività è stata rinvenuta una tortora morta, successivamente affidata alla ASL competente per gli accertamenti veterinari e tossicologici necessari a chiarire le cause del decesso.

“Desidero ringraziare il Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale con gli agenti Enzo Marvaldi, Stefania Damonte e l’agente della Polizia Locale Giancarlo Piale, coadiuvati dal cane Sax, un bellissimo esemplare di bracco tedesco di 6 anni” – dichiara l’assessore di Regione Liguria Alessandro Piana – “per la tempestività e la professionalità dimostrate in un’operazione delicata che tutela non solo la fauna selvatica, ma anche gli animali d’affezione e la sicurezza dei cittadini”.

L’attività di controllo non si limita a Borgo Prino: le verifiche stanno infatti proseguendo anche nelle aree di Lungomare Amerigo Vespucci e della Spianata, considerate potenzialmente sensibili. “La Regione è in prima linea nel contrasto a ogni forma di maltrattamento animale” – conclude Piana – “e invitiamo i cittadini a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette alle autorità competenti”.