Vallecrosia, teatro di San Rocco gremito per "L'umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello" (Foto)

Teatro di San Rocco a Vallecrosia gremito per lo spettacolo teatrale "L'umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello". E' stato un successo il viaggio teatrale tra dramma e scherzo nei chiaroscuri dell'animo umano andato in scena ieri sera nella città della famiglia.

Una serata di pura energia che ha divertito e fatto riflettere il numeroso pubblico in sala. Alcuni attori de Il Teatro della Luna di Vallecrosia e FormAzione Lab Teatro della Luna hanno interpretato "La proposta di matrimonio di Cechov", un turbine di azione ed equivoci farseschi con la regia di Silvia Villa. Per l'occasione sono saliti sul palco Matteo Cassini, Ingrid Marchot, Claudio Ristagno, Paola Mazzonna, Luciano De Stefanis.

E' stato poi proposto "La patente", il grande classico pirandelliano sulla verità e le apparenze con la compagnia storica del Teatro della Luna e la regia di Luciano De Stefanis con il contributo di Silvia Villa. Sul palco hanno recitato Arnaldo Scotto, Quinto Pirrone, Giulio Maccario, Paolo Buono, Elena Triveri e Luciano De Stefanis. Luci e suoni erano invece di Giuseppe Cane.