Ospedaletti, nuova sede per biblioteca e polizia locale: ok al progetto esecutivo da 187mila euro in via Matteotti

La Giunta comunale di Comune di Ospedaletti ha approvato in modo definitivo il progetto esecutivo per lo spostamento della Biblioteca comunale e del Comando di Polizia Locale nei locali di via G. Matteotti 116, dando così il via a un intervento complessivo da 187.000 euro. La decisione è stata assunta nella seduta dell’8 gennaio scorso e dichiarata immediatamente eseguibile.

Il provvedimento riguarda lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali destinati ad accogliere le due nuove sedi. Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Marsiglia e presentato al Comune il 16 luglio 2025, era già stato approvato con una precedente delibera di Giunta (n. 89 del 28 luglio 2025). Con l’atto approvato a gennaio, l’amministrazione ha confermato l’intervento.

Il quadro economico dei lavori prevede 145.465 euro per l’importo complessivo lordo delle opere, di cui 7.273,25 euro destinati ai costi della sicurezza. I lavori a base d’asta, soggetti a ribasso, ammontano a 138.191,75 euro. A questi si aggiungono 41.535 euro di somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di incentivo per le funzioni tecniche (2.909,30 euro), spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza e prevenzione incendi (23.920 euro), IVA al 10% sui lavori (14.546,50 euro) e arrotondamenti (159,20 euro).

Per la copertura economica dell’intervento, il Comune utilizzerà in parte risorse proprie e in parte fondi già disponibili. In particolare, 93mila euro arriveranno direttamente dal bilancio comunale, mentre i restanti 94mila euro saranno coperti attraverso l’utilizzo di mutui già attivi con la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di finanziamenti già in essere, riorientati per sostenere l’intervento: 84 mila euro da un primo mutuo e 10mila euro da un secondo, come previsto da una precedente deliberazione della Giunta. L’operazione resta subordinata al via libera formale dell’ente finanziatore.