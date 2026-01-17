Ventimiglia, la famiglia Dario ringrazia la comunità: «La vostra vicinanza è stata un conforto nel dolore per la perdita di Arcangelo»

La famiglia Dario ha diffuso una lettera di ringraziamento rivolta a tutti coloro che, in questi giorni di grande dolore, hanno espresso affetto e vicinanza in occasione della scomparsa dell'ex agente di polizia Arcangelo Dario. Un messaggio sentito, indirizzato sia alle istituzioni sia alle tante persone che hanno voluto testimoniare la propria stima e il proprio ricordo.



“Desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che, con la loro presenza o con un pensiero, hanno partecipato e condiviso con noi il dolore per la scomparsa del nostro amato Arcangelo Dario.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale, al Comando della Polizia Locale ed ai dipendenti comunali di Ventimiglia, all’International Police Association sez. Riviera dei Fiori, al Sestiere Cuventu, alla Protezione Civile di Ventimiglia, alla Croce Verde Intemelia, e a tutti gli amici che hanno voluto ricordarlo e rendergli omaggio in questo giorno così doloroso. La vostra vicinanza, il vostro affetto e la vostra testimonianza di stima sono stati per noi un grande conforto e resteranno un segno indelebile di quanto ‘Arci’ fosse apprezzato e benvoluto.

Con gratitudine, la famiglia Dario”.