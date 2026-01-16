Sanremo, appalto aggiudicato per la rotonda di San Martino: lavori al via dopo il Festival di febbraio

Passi decisivi nella realizzazione della rotonda di San Martino: l'appalto ha infatti finalmente visto la sua aggiudicazione, per cui è prossima a iniziare la fase decisiva per stabilire il via libera ai lavori. Come era stato annunciato, la decisione era stata quella di aspettare lo svolgersi delle festività natalizie, per poi potersi sedere al tavolo e avviare le procedure. Nei prossimi giorni il Comune di Sanremo incontrerà la ditta Marsala, incaricata di svolgere i lavori, per poi vedere l'allestimento del cantiere una volta terminato il Festival.

L’opera, del valore di circa 415 mila euro, rientra tra le opere di urbanizzazione a scomputo previste dalla convenzione stipulata nel dicembre 2023 tra il Comune di Sanremo e la società Portosole CNIS S.p.A.. Il progetto, redatto dall’architetto Andrea Borro e validato dal RUP architetto Anna Ricci, prevede la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Lamarmora e corso Cavallotti, con l’obiettivo di migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione in uno snodo particolarmente trafficato. Il cantiere, una volta avviato, avrà una durata stimata di 180 giorni e comprenderà interventi di riqualificazione urbana e ambientale: rifacimento dei marciapiedi, nuovi attraversamenti pedonali rialzati e dispositivi tattili per ipovedenti, revisione dell’illuminazione pubblica e la creazione di un anello centrale con aiuola verde e bordure in arenaria.