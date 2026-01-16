 / Politica

Politica | 16 gennaio 2026, 22:56

Donne di Destra sostengono la campana dei bambini non nati: un richiamo alla vita e alla responsabilità collettiva

Appoggio all’iniziativa di Monsignor Antonio Suetta come gesto di memoria, riflessione e difesa del valore della vita umana

Donne di Destra sostengono la campana dei bambini non nati: un richiamo alla vita e alla responsabilità collettiva

Le Donne di Destra esprimono il loro pieno sostegno all’iniziativa della campana dei bambini non nati, voluta da Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia–Sanremo, come segno simbolico, spirituale e civile di memoria e responsabilità verso la vita umana. La campana, che risuona quotidianamente, rappresenta un forte richiamo al valore della vita in un’epoca in cui questo principio appare sempre più spesso relativizzato o rimosso dal dibattito pubblico. L’iniziativa non nasce come atto di contrapposizione, ma come invito alla coscienza individuale e alla riflessione collettiva.

Le Donne di Destra ribadiscono con decisione che la vita è un bene indisponibile, che non può essere subordinato a narrazioni ideologiche né presentato come un ostacolo da eliminare. Rappresentare l’aborto come strumento di emancipazione è, secondo il movimento, una distorsione che non tutela realmente la donna e che produce conseguenze gravi sul piano umano, sociale e culturale. Nel contesto attuale, segnato da una profonda crisi demografica, i milioni di bambini non nati costituiscono una ferita aperta che incide sul futuro dell’Italia. Ogni vita soppressa non è un numero astratto, ma la perdita di un essere umano unico e irripetibile, e quindi di una ricchezza per l’intera comunità nazionale.

Le Donne di Destra giudicano infondate le accuse rivolte a Monsignor Suetta e alla campana, sottolineando che ricordare i bambini non nati non significa colpevolizzare le donne, ma riconoscere una realtà troppo a lungo rimossa. In uno spazio pubblico attraversato da molteplici messaggi ideologici, non può essere negata legittimità a un segno che richiama il valore della vita. Per il movimento, la difesa della vita è inseparabile dalla difesa della donna, della famiglia e del futuro della comunità nazionale. Per queste ragioni, le Donne di Destra confermano il loro sostegno convinto all’iniziativa promossa da Monsignor Antonio Suetta.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium