Bordighera: furti, una rapina e aggressione in ospedale, 62enne di origini francesi arrestato dai Carabinieri

Movimentata serata a Bordighera per un 62enne di origini francesi, protagonista di una serie di reati che hanno costretto i Carabinieri della Compagnia di Bordighera a intervenire più volte nel giro di poche ore. Il primo intervento è avvenuto presso l’ospedale di Bordighera, dove il personale sanitario ha segnalato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei corridoi e in locali interdetti ai pazienti. I militari del Nucleo Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e controllato il soggetto, trovandolo in possesso di una busta contenente indumenti sanitari, chiavi, un timbro del reparto di Radiologia, materiale di cancelleria riconducibile all’ospedale e un coltello.

La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita, mentre l’arma bianca è stata sequestrata. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Poche ore dopo, nella notte, il 62enne è stato nuovamente segnalato da un cittadino in via Palermo, mentre tentava di aprire alcune auto in sosta e di introdursi in un condominio. Nel tentativo di fermarlo, il privato è stato aggredito e spintonato, fortunatamente senza gravi conseguenze. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente, fermando l’uomo e conducendolo di nuovo in caserma, dove è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza.

La mattina seguente l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Imperia, con processo rinviato al prossimo mese di marzo. All’uomo è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Bordighera per due anni.