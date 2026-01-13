Cercasi chef per villa di prestigio sopra Monaco

Prestigiosa residenza privata situata in posizione dominante sopra il Principato di Monaco ricerca, per la prossima stagione estiva, un/una Chef, preferibilmente in pensione, con provata esperienza. La figura si occuperà della gestione gastronomica della villa, offrendo un servizio culinario d'eccellenza in un contesto di massima riservatezza.
Requisiti e Competenze
Il candidato ideale deve possedere una spiccata padronanza delle tecniche culinarie internazionali, con particolare riferimento alla cucina mediterranea, asiatica, fusion e vegetariana. Si valuta con particolare favore il profilo di un Maestro della cucina che, dopo una carriera nei ristoranti, desideri dedicarsi alla cura gastronomica di una residenza di alto livello.
Il ruolo richiede:
La preparazione di 2-3 pasti giornalieri, organizzati su richiesta della proprietà.
Un’ottima conoscenza della lingua francese e/o inglese per garantire una comunicazione fluida.
Piena autonomia negli spostamenti, essendo necessari la patente di guida e l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.
Candidature
I professionisti interessati a questa opportunità stagionale possono sottoporre il proprio profilo inviando un Curriculum Vitae dettagliato all'indirizzo email dedicato: kattat@artmanas.com