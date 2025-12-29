Il presidente della Provincia di Imperia Scajola ricevuto in Vaticano durante l’udienza Anci con Papa Leone XIV

Il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha partecipato questa mattina all’udienza privata in Vaticano con Papa Leone XIV, organizzata dall’Anci per tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali.

"L’incontro con Sua Santità il Pontefice ha rappresentato un momento di grande valore umano. Il dialogo aperto e costruttivo sui grandi temi del nostro tempo rafforza l’impegno comune per la pace, la solidarietà e la promozione del bene comune" dichiara il presidente Claudio Scajola.