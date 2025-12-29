Sanremo, nuovi appuntamenti con laboratori natalizi per bambini dai 5 ai 12 anni

Proseguono, presso il Museo Civico in piazza Nota a Sanremo, i Laboratori Natalizi organizzati dall’Assessorato alla Cultura. Gli incontri sono dedicati alle bambine ed ai bambini dai 5 ai 12 anni, che saranno coinvolti con l'utilizzo di colla, forbici, colori e un pizzico di brillantini per donare magia a questo periodo dell'anno.

Domani pomeriggio, con inizio alle ore 17, è previsto un nuovo appuntamento dal titolo “Alberi e stelle con tocchi di colore”. I bambini si cimenteranno infatti con la decorazione di sagome a tema che potranno colorare a piacimento usando oggetti inusuali.

Nella mattinata di mercoledì 31 dicembre, alle ore 11, il laboratorio darà invece vita ad una coloratissima cartolina piena di desideri per il nuovo anno. “Tutti gli appuntamenti sono studiati per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini che potranno realizzare manufatti legati alle Feste, alle immagini e ai simboli che le caratterizzano. Questi incontri hanno anche lo scopo di creare comunità, accogliendo le famiglie e aprendo le porte del museo a grandi e piccini perché possano considerarla come la loro casa” dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali.

Il programma proseguirà con tre incontri pomeridiani, previsti alle ore 15:30, nei primi giorni del nuovo anno: venerdì 2 gennaio con “Ghirlanda delle feste”, sabato 3 gennaio con “Disegni a stampo” e domenica 4 gennaio “Scarabocchi e personaggi a collage”.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0184/580700 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18).