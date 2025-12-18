UE, pronti altri 90 miliardi di bond nel 2026: il debito totale verso gli 800 miliardi

La Commissione europea ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni dell'UE fino a 90 miliardi di € nella prima metà del 2026, portando l'importo totale delle obbligazioni dell'UE in essere a quasi 800 miliardi di € entro la fine di giugno 2026.

I proventi saranno utilizzati per finanziare prestiti agli Stati membri dell'UE nell'ambito del programma NextGenerationEU e prestiti per sostenere l'acquisizione di capacità connesse alla difesa nell'ambito del nuovo strumento per l'azione in materia di sicurezza per l'Europa (SAFE). Anche altri programmi strategici quali lo strumento per l'Ucraina, lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali e i prestiti di assistenza macrofinanziaria ai paesi vicini saranno finanziati mediante prestiti dell'UE.

La Commissione effettuerà tutte le emissioni nell'ambito del suo ormai consolidato approccio unificato in materia di finanziamenti, grazie a una combinazione di strumenti a lungo termine e a breve termine, utilizzando piani di finanziamento semestrali per comunicare gli obiettivi in termini di volume delle emissioni sulla base dell'evoluzione del fabbisogno di finanziamento. Questo approccio consente alla Commissione di finanziare il fabbisogno di finanziamenti nell'ambito dei programmi esistenti e prevede la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze supplementari.

Fatta salva la notifica e la convalida da parte degli Stati membri delle spese relative al clima in linea con il quadro per le obbligazioni verdi di NextGenerationEU, la Commissione continuerà inoltre a emettere obbligazioni verdi di NextGenerationEU per finanziare la componente verde del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Ad oggi sono stati raccolti 78 miliardi di € attraverso l'emissione di obbligazioni verdi NextGenerationEU. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il nostro comunicato stampa.