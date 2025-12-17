Vallebona: muro contro muro tra maggioranza e opposizione che tuona "Negato il dialogo su temi vitali per il futuro del paese"

Si è conclusa con un nulla di fatto sul piano del dialogo la seduta del Consiglio Comunale di Vallebona tenutasi lunedì 15 dicembre. Quello che doveva essere un momento di confronto si è trasformato, secondo il gruppo di minoranza Insieme per Vallebona "Nell'ennesima occasione persa per costruire un percorso condiviso a favore dello sviluppo del territorio".

Il clima si è scaldato sin dalle prime battute quando, dai banchi della maggioranza, è arrivata una chiusura netta che l'opposizione ha definito come un "monologo a senso unico". Il messaggio recepito è stato drastico: “Le decisioni e le scelte spettano alla maggioranza e basta”. Una posizione che, secondo la minoranza, nega alla radice ogni possibilità di collaborazione reale e fattiva.

Nonostante il clima di chiusura, la minoranza, insieme al suo capogruppo Gianni Ferrari, ha tentato di riportare l'attenzione su temi concreti inseriti all'ordine del giorno ma rimasti inevasi. Si tratta di punti definiti "vitali" per la crescita di un paese che, secondo l'opposizione, versa in uno stato di generale abbandono.

Tra le priorità presentate da "Insieme per Vallebona" spiccano:

• Sviluppo residenziale: la richiesta di uno studio di fattibilità per la valorizzazione delle aree abitative e interventi di edilizia convenzionata.

• Servizi alla persona: la ricerca di gruppi di investimento per la creazione di strutture dedicate agli anziani.

• Economia locale: il rilancio della De.Co. (Denominazione Comunale). Rilanciare ed incrementare i prodotti locali non è solo una questione di immagine, ma una strategia economica per riportare la produzione interna al centro della vita del Paese, creando un indotto che valorizzi tutto l’entroterra e l’agricoltura da sempre motore dell’economia.

Non sono mancate critiche sulla gestione quotidiana: l'opposizione ha riacceso i riflettori sulla sicurezza dell’area cimiteriale, ancora una volta dimenticata, e sull'ottimizzazione delle spese di gestione degli immobili comunali. Infine, il caso della storica Banda Musicale di Vallebona: è qui che Gianni Ferrari ha richiesto un intervento mirato per ridare linfa a questa realtà storica. Il paradosso evidenziato è netto: una realtà che porta orgogliosamente il nome del paese sembra destinata alla chiusura poiché la maggioranza ritiene non vi siano margini di gestione o interazione da parte del Comune.

Nonostante l'amarezza, i rappresentanti di "Insieme per Vallebona" hanno ribadito che non faranno passi indietro: "L'impegno resta quello di portare in Consiglio proposte e soluzioni per una rinascita reale del paese".