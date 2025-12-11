Santo Stefano al Mare celebra l’eccellenza della comunità: grande partecipazione alla Cerimonia di Premiazione 2025

Si è svolta in un clima di entusiasmo e forte partecipazione la Cerimonia di Premiazione 2025 dedicata a coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla crescita e al prestigio di Santo Stefano al Mare. Atleti, associazioni sportive, culturali, religiose e ricreative, oltre a cittadini e attività commerciali, sono stati insigniti di riconoscimenti per l’impegno, i risultati ottenuti e la dedizione dimostrata verso la comunità. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato un importante momento di coesione sociale e di valorizzazione delle realtà che quotidianamente si adoperano per il benessere collettivo.

Il Sindaco, Marcello Pallini, ha sottolineato il valore dell’iniziativa dichiarando: “Questa giornata è stata un’occasione preziosa per celebrare l’impegno, la passione e la generosità di persone e realtà associative che arricchiscono il nostro paese. Il loro lavoro rappresenta un patrimonio per tutta la comunità, un esempio da riconoscere e sostenere.” L’Assessore Maria Teresa Garibaldi ha evidenziato l’importanza dei premiati quale espressione dell’identità cittadina:

“Premiare chi porta in alto il nome di Santo Stefano al Mare nello sport, nel volontariato, nella cultura e nella vita sociale è un privilegio. Ogni premiato contribuisce in modo concreto a costruire la nostra identità collettiva.”

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a due figure simbolo della comunità, premiate per la loro dedizione esemplare: Dario Mattiauda e Suor Giacoma. Particolare rilievo è stato dato agli atleti locali che si sono contraddistinti nelle rispettive discipline, portando il nome del paese in competizioni regionali e nazionali.

Tennis

Greta Panizzi

Asia Ciuffodoro

Canottaggio

Alice Ramella

Arianna Ramella

Federico Garibaldi

Roberto Gotz

Beatrice Grisolia

Alexander Grisolia

Vittoria Borgognini

Francesco Borgognini

Nicolò Benza

Leonardo Arosio

Andrea Vincenzi

Samuele Navone

Nicolò Mastrolorito

Edoardo Perona

Associazioni sportive premiate

Le associazioni che animano la vita sportiva del territorio hanno ricevuto un riconoscimento per il costante impegno nella promozione dell’attività fisica e dei valori sportivi:

A.S.D. Vela per Tutti

Associazione Bocciofila

Associazione Sportiva L’Ancora

Associazione Canottieri

A.S.D. Real Santo Stefano Calcio

A.S.D. Santo Stefano Atletica Planum Fucis

A.S.D. Dilettantistica Riviera dei Fiori

Yacht Club Aregai

Associazioni religiose riconosciute

Importante anche il ruolo delle associazioni religiose, punti di riferimento per la spiritualità e la solidarietà nel paese:

Confraternita N.S. della Misericordia

Cantoria Parrocchiale Santo Stefano al Mare

Fondazione Regina Margherita

Cinquant’anni di attività: un traguardo storico

L’Amministrazione ha voluto celebrare quattro attività commerciali che da mezzo secolo rappresentano presenza stabile e preziosa per il tessuto economico locale:

Tabaccheria Garibaldi

Merceria Confezioni Maria

Macelleria Natta

Edicola Roberta

Associazioni ricreative e culturali premiate

A essere valorizzato è stato anche l’impegno delle realtà culturali, ricreative e di volontariato, che contribuiscono alla vitalità sociale del paese:

Pro Loco Santo Stefano

A.G.E.S.C.I. Costa Balenae

Associazione Il Timone

FIDAS

Sezione Alpini Riva Ligure – Santo Stefano

Protezione Civile Valle Argentina – Armea

Biblioteca Caterina Conio

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i premiati, ribadendo la volontà di continuare a sostenere e valorizzare le eccellenze del territorio, il volontariato e le associazioni che rendono Santo Stefano al Mare una realtà dinamica, solidale e ricca di iniziative. La Cerimonia di Premiazione 2025 ha così rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un messaggio di riconoscenza e speranza per il futuro della comunità.