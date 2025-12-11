Santo Stefano al Mare celebra l’eccellenza della comunità: grande partecipazione alla Cerimonia di Premiazione 2025

Si è svolta in un clima di entusiasmo e forte partecipazione la Cerimonia di Premiazione 2025 dedicata a coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla crescita e al prestigio di Santo Stefano al Mare. Atleti, associazioni sportive, culturali, religiose e ricreative, oltre a cittadini e attività commerciali, sono stati insigniti di riconoscimenti per l’impegno, i risultati ottenuti e la dedizione dimostrata verso la comunità. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato un importante momento di coesione sociale e di valorizzazione delle realtà che quotidianamente si adoperano per il benessere collettivo.
Il Sindaco, Marcello Pallini, ha sottolineato il valore dell’iniziativa dichiarando: “Questa giornata è stata un’occasione preziosa per celebrare l’impegno, la passione e la generosità di persone e realtà associative che arricchiscono il nostro paese. Il loro lavoro rappresenta un patrimonio per tutta la comunità, un esempio da riconoscere e sostenere.” L’Assessore Maria Teresa Garibaldi ha evidenziato l’importanza dei premiati quale espressione dell’identità cittadina:
“Premiare chi porta in alto il nome di Santo Stefano al Mare nello sport, nel volontariato, nella cultura e nella vita sociale è un privilegio. Ogni premiato contribuisce in modo concreto a costruire la nostra identità collettiva.”
Un riconoscimento speciale è stato attribuito a due figure simbolo della comunità, premiate per la loro dedizione esemplare: Dario Mattiauda e Suor Giacoma. Particolare rilievo è stato dato agli atleti locali che si sono contraddistinti nelle rispettive discipline, portando il nome del paese in competizioni regionali e nazionali.
Tennis
Greta Panizzi
Asia Ciuffodoro
Canottaggio
Alice Ramella
Arianna Ramella
Federico Garibaldi
Roberto Gotz
Beatrice Grisolia
Alexander Grisolia
Vittoria Borgognini
Francesco Borgognini
Nicolò Benza
Leonardo Arosio
Andrea Vincenzi
Samuele Navone
Nicolò Mastrolorito
Edoardo Perona
Associazioni sportive premiate
Le associazioni che animano la vita sportiva del territorio hanno ricevuto un riconoscimento per il costante impegno nella promozione dell’attività fisica e dei valori sportivi:
A.S.D. Vela per Tutti
Associazione Bocciofila
Associazione Sportiva L’Ancora
Associazione Canottieri
A.S.D. Real Santo Stefano Calcio
A.S.D. Santo Stefano Atletica Planum Fucis
A.S.D. Dilettantistica Riviera dei Fiori
Yacht Club Aregai
Associazioni religiose riconosciute
Importante anche il ruolo delle associazioni religiose, punti di riferimento per la spiritualità e la solidarietà nel paese:
Confraternita N.S. della Misericordia
Cantoria Parrocchiale Santo Stefano al Mare
Fondazione Regina Margherita
Cinquant’anni di attività: un traguardo storico
L’Amministrazione ha voluto celebrare quattro attività commerciali che da mezzo secolo rappresentano presenza stabile e preziosa per il tessuto economico locale:
Tabaccheria Garibaldi
Merceria Confezioni Maria
Macelleria Natta
Edicola Roberta
Associazioni ricreative e culturali premiate
A essere valorizzato è stato anche l’impegno delle realtà culturali, ricreative e di volontariato, che contribuiscono alla vitalità sociale del paese:
Pro Loco Santo Stefano
A.G.E.S.C.I. Costa Balenae
Associazione Il Timone
FIDAS
Sezione Alpini Riva Ligure – Santo Stefano
Protezione Civile Valle Argentina – Armea
Biblioteca Caterina Conio
L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i premiati, ribadendo la volontà di continuare a sostenere e valorizzare le eccellenze del territorio, il volontariato e le associazioni che rendono Santo Stefano al Mare una realtà dinamica, solidale e ricca di iniziative. La Cerimonia di Premiazione 2025 ha così rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un messaggio di riconoscenza e speranza per il futuro della comunità.