Tradizionale scambio di auguri tra autorità e associazioni, a Ventimiglia torna la 'Strena de deinà'

Torna la 'Strena de deinà' a Ventimiglia. Nell’aula consiliare del Comune martedì 16 dicembre alle 17 si svolgerà la quarantesima edizione della tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri tra le associazioni cittadine, radunate dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi, e l'Amministrazione comunale.
Un'occasione di ritrovo e di festa per porgere gli auguri di buon Natale alle autorità locali civili, militari e religiose.
Per l'occasione verrà consegnata al sindaco Flavio Di Muro la quarantesima giara istoriata. Sulla giaretta, riportante lo stemma araldico della città di Ventimiglia, è solitamente raffigurato, ogni anno, un antico mestiere su un tassello istoriato.