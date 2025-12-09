Sanremo: pranzo degli auguri natalizi dell’Associazione Nazionale Carabinieri

In occasione delle prossime festività, i Soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Sanremo si sono ritrovati ieri per il tradizionale pranzo dedicato allo scambio degli auguri natalizi. L’incontro, ormai appuntamento consolidato nella vita associativa, ha rappresentato un momento di convivialità e di rafforzamento dei legami tra i membri, all’insegna dello spirito di amicizia e della condivisione dei valori che da sempre contraddistinguono l’Arma e i suoi sostenitori.

Durante la cerimonia, il Presidente della Sezione, Marcello Coppola, ha voluto rendere omaggio al Sotto Tenente Saverio Aquilina, consegnandogli una croce in bronzo. Il riconoscimento attesta i più di dieci anni di iscrizione e di partecipazione attiva al sodalizio, sottolineando l’impegno e la fedeltà dimostrati nel tempo. Il gesto ha suscitato grande emozione tra i presenti, che hanno applaudito con calore il Socio premiato, simbolo di dedizione e continuità.

Il pranzo si è svolto in un clima di festa e di amicizia, con la consapevolezza che la tradizione degli auguri natalizi non è soltanto un’occasione di incontro, ma anche un momento per riaffermare i valori di solidarietà e di vicinanza che animano l’Associazione. La consegna della croce in bronzo ha dato ulteriore significato alla giornata, trasformando l’evento in un ricordo prezioso per la comunità dei Carabinieri di Sanremo.