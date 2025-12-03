Riccardo Piatti ospite del Rotary Sanremo Hanbury: talento, educazione e futuro del tennis giovanile

Ieri il Rotary Club Sanremo Hanbury ha avuto l'onore di ospitare Riccardo Piatti, celebre allenatore di tennis e fondatore del Piatti Tennis Center di Bordighera . L'evento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di visitare il suo rinomato centro d’eccellenza, dove si formano giovani talenti del tennis. Nato a Como nel 1958, Piatti ha dedicato la sua vita allo sport, diventando maestro nazionale nel 1982. La sua carriera come coach è costellata di successi, avendo allenato atleti di fama mondiale come Ivan Ljubičić, Novak Djokovic, Fabio Fognini e Jannik Sinner, portando molti di loro ai vertici del ranking ATP.

Oltre ai risultati sportivi, ciò che emerge con forza dalla sua esperienza è il ruolo educativo che Riccardo Piatti riveste. Non è solo un allenatore, ma una figura di riferimento morale per i giovani atleti che frequentano il suo centro. Sottolinea l'importanza della crescita personale, del rispetto, del lavoro di squadra e della resilienza. La sua visione va oltre il tennis: si impegna a formare non solo grandi giocatori, ma anche individui responsabili e indipendenti. Il Piatti Tennis Center, fondato nel 2018, è oggi un punto di riferimento per il tennis giovanile in Europa, attirando talenti da tutto il mondo. Grazie alla sua dedizione e alla sua esperienza, Riccardo Piatti continua a ispirare e guidare le nuove generazioni verso il successo, sia sportivo che personale. Il Rotary Club Sanremo Hanbury ringrazia Riccardo Piatti per la sua presenza e per il prezioso contributo che offre al mondo del tennis e alla comunità.