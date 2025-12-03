Bruxelles: anche alcuni studenti imperiesi protagonisti dell’Hackathon europeo promosso da Regione Liguria

Sono arrivati a Bruxelles i 14 studenti liguri vincitori della sfida “Hackathon to Bruxelles”, l’iniziativa formativa promossa ogni anno da Regione Liguria per avvicinare i giovani ai temi dell’Europa dei cittadini e della partecipazione attiva. Tra loro, in primo piano, anche diversi studenti provenienti dalla provincia di Imperia, in particolare dagli istituti di Imperia, Ventimiglia e Sanremo, protagonisti di progetti innovativi dedicati alla rigenerazione dei territori. La sfida – che si è svolta dall’1 al 3 ottobre presso il Polo Tecnologico Imperiese e il Marconi Delpino di Chiavari – ha coinvolto 90 studenti provenienti da 12 scuole delle aree di Genova, Rapallo, Sestri Levante, Chiavari, Alassio, Imperia, Ventimiglia e Sanremo. Il tema di quest’anno, “La scuola che vorrei”, ha portato i ragazzi a sviluppare proposte ispirate ai tre principi del Nuovo Bauhaus Europeo: sostenibilità, bellezza e inclusione.

Durante il soggiorno-studio di tre giorni nella capitale europea, gli studenti imperiesi e liguri hanno preso parte a un evento regionale organizzato al Parlamento Europeo dall’Ufficio di Bruxelles della Regione. Un momento significativo che ha permesso loro di presentare i propri progetti alla presenza del capo di gabinetto della presidenza della Regione Liguria Massimiliano Nannini, degli eurodeputati Brando Benifei, Silvia Sardone, Lara Magoni e Gaetano Pedullà, del funzionario del Parlamento Europeo Marco Campomenosi e dei rappresentanti di varie istituzioni comunitarie. “Sin dall’inizio del nostro mandato il Presidente Bucci ha voluto rafforzare in modo concreto il ruolo della Regione nei rapporti con le istituzioni europee – ha sottolineato Nannini – potenziando l’Ufficio di Bruxelles e avviando nuove collaborazioni con enti di ricerca e l’Università di Genova, per essere più vicini ai luoghi dove si prendono le decisioni”.

L’iniziativa rappresenta un’importante esperienza di crescita per gli studenti, che hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni UE e approfondire le opportunità offerte ai giovani, come i programmi Erasmus e il Servizio di volontariato europeo. Dal 2023 Regione Liguria sostiene la competizione con un finanziamento annuale di 20.000 euro, messo a disposizione delle scuole tramite il Settore Affari Europei e Internazionali e il Settore Istruzione e Diritto allo Studio. I due gruppi vincitori, tra cui quelli con gli studenti della provincia di Imperia, sono premiati con il viaggio formativo a Bruxelles, accompagnato dal supporto operativo dell’Ufficio regionale nella capitale europea.