Politica | 01 dicembre 2025, 19:08

Giro d’Italia 2026 parte da Imperia e attraversa tutta la Liguria: "Lombardi "Vetrina globale per turismo e territorio unico!"

L’assessore: “Un’occasione straordinaria di promozione per borghi, coste e paesaggi della nostra regione”

“Sono molto felice che si sia arrivati finalmente alla definizione delle tappe del prossimo Giro d’Italia, che partirà da Imperia e attraverserà tutte e quattro le province della nostra regione. Sarà una straordinaria occasione di promozione turistica per l’intera Liguria: il Giro è seguito da milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, e vede in gara campioni di livello internazionale che porteranno grande attenzione mediatica". 

Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. "Per la nostra regione - ha proseguito - rappresenta una doppia opportunità: accogliere al meglio le persone al seguito della competizione e beneficiare di una visibilità globale, grazie alle immagini dei nostri borghi, delle nostre coste e dei nostri paesaggi unici che verranno trasmesse ovunque. La Liguria ha da sempre un legame strettissimo con il ciclismo, basti pensare alla Milano-Sanremo e alle tante classiche che attraversano il nostro territorio. Il Giro d’Italia 2026 saprà raccontare ancora una volta la bellezza e la varietà della nostra terra”.
 

