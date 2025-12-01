 / Cronaca

Sanremo: incendio boschivo in una zona impervia di strada Valloni, Vigili del Fuoco in azione (Foto)

Il fumo nero è visibile anche dal centro di Sanremo

Mobilitazione di soccorsi in una zona particolarmente impervia di strada Valloni, sopra via Tasciaire a Sanremo, dove è divampato un incendio boschivo. Le fiamme sono visibili dal centro della città ed un'alta colonna di fumo si è alzata.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del distaccamento di via San Francesco che hanno grosse difficoltà a raggiungere il luogo dell'incendio, viste le strade particolarmente strette. Il rogo è vicino ad alcune abitazioni anche se per ora, fortunatamente, non sono a rischio. Vista la zona impervia sono in corso diversi lanci con un elicottero ed il Canadair per spegnere l'incendio.

Presenti anche i Carabinieri e squadre Volontari AIB  di Pontedassio, Pompeiana e Sanremo.

