Gli operatori dell'Annonario di Sanremo ringraziano le associazioni di categoria: “Siete il nostro ponte indispensabile con il comune”

Un ringraziamento pubblico, sentito e condiviso. Numerosi operatori del Mercato Annonario di Sanremo hanno voluto esprimere la propria gratitudine alle tre principali Associazioni di Categoria – Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato – per il costante e determinante impegno profuso nella gestione della complessa vicenda legata alla scadenza delle concessioni dei posteggi.

Attraverso una nota congiunta, gli operatori hanno voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto sul piano sindacale e istituzionale:

“In un periodo di grande incertezza per il nostro settore, soprattutto sulla delicata questione del rinnovo delle concessioni, le nostre Associazioni hanno dimostrato un’efficacia e una dedizione essenziali. Riconosciamo e apprezziamo il loro ruolo di portavoce autorevoli delle nostre istanze e di ponte strategico e indispensabile con l’Amministrazione Comunale”.

Gli operatori ribadiscono come la mediazione, il supporto tecnico e la competenza normativa garantiti dalle Associazioni siano stati fondamentali per tutelare i diritti delle singole attività e, allo stesso tempo, per mantenere un dialogo costruttivo e continuo con il Comune. Il Mercato Annonario, da sempre fulcro storico, commerciale e sociale della città, viene definito un patrimonio da difendere e valorizzare. Proprio per questo, gli operatori confermano la loro disponibilità a proseguire un percorso di collaborazione condivisa, con l’obiettivo di costruire un futuro stabile e sereno per tutte le attività. “Grazie al lavoro sinergico delle Associazioni, abbiamo potuto affrontare le difficoltà normative con maggiore chiarezza e sicurezza. Questo supporto ci consente oggi di guardare avanti con fiducia e di continuare a offrire un servizio di qualità alla città”, si legge ancora nella nota.

In chiusura, gli operatori rinnovano l’auspicio che l’attenzione resti alta non solo sulla questione delle concessioni, ma anche sulle future politiche di valorizzazione del Mercato Annonario, affinché questo presidio fondamentale per Sanremo possa continuare a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per cittadini e turisti.