Ventimiglia contro la violenza sulle donne, polizia di Stato protagonista al teatro comunale (Foto)

Polizia di Stato protagonista al teatro comunale nell’incontro conclusivo con le scuole contro la violenza sulle donne svoltosi martedì 25 novembre.

Si trattava dell’incontro conclusivo del percorso di sensibilizzazione realizzato con le scuole cittadine in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’evento hanno preso parte le autorità locali e le scuole della città, in un momento di forte valore educativo e istituzionale.

Protagonista dell’incontro è stata la Polizia di Stato, che ha svolto un ruolo centrale nell’attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, illustrando ai ragazzi le dinamiche del fenomeno, gli strumenti di tutela delle vittime e l’importanza della denuncia.

Particolarmente toccante il momento in cui gli operatori della Polizia di Stato hanno dato lettura di una poesia della poetessa Mary Simmerling, anch’essa vittima di violenza di genere, offrendo ai presenti uno spazio di profonda riflessione emotiva e civile.

L’evento si è svolto con il patrocinio del comune di Ventimiglia, che ha rinnovato il proprio impegno a sostegno delle iniziative di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo diretto tra istituzioni e giovani, confermando il ruolo fondamentale della Polizia di Stato non solo nell’azione repressiva, ma soprattutto nella promozione della cultura della legalità e della tutela delle persone più vulnerabili.