Ventimiglia, moto sbanda e fa filotto di scooter parcheggiati (Foto)

Una moto di grossa cilindrata fa filotto di scooter parcheggiati a Ventimiglia. E' successo nel pomeriggio odierno in via Roma.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la Croce Verde Intemelia e un carroattrezzi del soccorso stradale.

Un uomo, che era alla guida della moto di grossa cilindrata che sembrerebbe aver sbandato andando così a colpire i veicoli a due ruote in sosta lungo la via, è rimasto ferito e, perciò, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.

Gli agenti della polizia locale, invece, oltre ad aver veicolato il traffico durante le operazioni di soccorso, hanno rintracciato e informato i proprietari dei veicoli convolti per le denunce.