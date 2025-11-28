Ventimiglia, l'Amministrazione Di Muro incontra le associazioni sportive

 / Attualità

"Tutti gli impianti sportivi della città sono stati candidati a importanti interventi di ristrutturazione, alcuni invece li abbiamo svolti nei precedenti mesi"

L'Amministrazione Di Muro incontra le associazioni sportive di Ventimiglia. Ieri pomeriggio il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Serena Calcopietro si sono, infatti, confrontati in Comune con le diverse realtà sportive cittadine.

Un'occasione per illustrare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione svolti e quelli in programma. "Abbiamo incontrato con grande piacere le associazioni sportive di Ventimiglia. A metà mandato possiamo confermare che, grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali, tutti gli impianti sportivi della città sono stati candidati a importanti interventi di ristrutturazione, alcuni invece li abbiamo svolti nei precedenti mesi" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "L’obiettivo è garantire ai nostri ragazzi e alle associazioni sportive spazi sicuri, decorosi e moderni, anche grazie a nuove tecnologie e a un arredo urbano adeguato".

"La disponibilità degli sponsor che hanno sostenuto la Festa dello Sport ci ha, inoltre, permesso di predisporre un bando di sostegno dedicato alle associazioni cittadine" - sottolinea il primo cittadino - "Vogliamo offrire un contributo concreto a realtà che riteniamo fondamentali per l’aggregazione sociale, la crescita dei nostri giovani e la rappresentanza dei colori di Ventimiglia anche oltre i confini comunali".

