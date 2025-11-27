Cena di Natale della Lega, presente il segretario regionale della Lega e vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi

Venerdì 5 dicembre alle ore 20:30, presso il ristorante “Da Mare” in Calata Cuneo 37 a Oneglia, si svolgerà il tradizionale appuntamento conviviale natalizio organizzato dalla segreteria provinciale della Lega di Imperia.

L’iniziativa, ormai consolidata negli anni, rappresenta un’occasione di incontro e di condivisione tra dirigenti, amministratori e sostenitori del partito.

Alla serata prenderanno parte numerose personalità istituzionali e politiche. Saranno presenti il segretario regionale della Lega e vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, onorevole Edoardo Rixi, il segretario provinciale Antonio Federico, il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, il consigliere regionale Armando Biasi e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Insieme a loro, parteciperanno i dirigenti locali e tutti gli eletti della provincia, a testimonianza della compattezza e della vicinanza del movimento al territorio.

La cena natalizia non sarà soltanto un momento di convivialità, ma anche un’occasione per fare il punto sulle attività svolte nel corso dell’anno e per condividere prospettive e progetti futuri. L’incontro, infatti, si inserisce nel percorso di radicamento della Lega sul territorio imperiese, rafforzando il legame con le comunità locali e con gli amministratori che quotidianamente ne rappresentano le istanze.

Il tradizionale appuntamento di dicembre si conferma dunque come un momento di festa e di confronto, in cui politica e convivialità si intrecciano per celebrare insieme l’impegno e la partecipazione alla vita pubblica.