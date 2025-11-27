 / Attualità

Sanremo – Villaggio dei Fiori: fino a mercoledì 3 dicembre le prenotazioni per la serata dedicata alla Valtellina con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO)

Il 5 dicembre al Villaggio dei Fiori una cena-evento dedicata alla cucina di montagna curata dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, accompagnata dai racconti enogastronomici di Claudio Porchia.

La rassegna gastronomica del Villaggio dei Fiori continua con un calendario ricco di appuntamenti che intrecciano gusto, narrazione e cultura del territorio, trasformando ogni serata in un vero viaggio sensoriale. I menù, curati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, saranno accompagnati dagli interventi del giornalista e divulgatore enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà il pubblico tra curiosità, aneddoti e tradizioni.

Venerdì 5 dicembre – Serata Valtellinese (ore 20.00)

In collaborazione con gli chef del Gruppo Smart Family Hotel di Brunate (CO), il Villaggio dei Fiori dedica una serata ai sapori autentici delle Alpi. Un percorso gastronomico che rende omaggio alla cucina valtellinese più genuina.

Il menù prevede:


Sciatt valtellinesi, frittelle croccanti di formaggio su cicorino

Crocchette di taroz, piatto tipico con patate, fagiolini e formaggio

 Pizzoccheri della tradizione, con verze, patate e formaggio fuso


Ganassino con polenta taragna, sapori robusti e autentici di montagna

Torta di limone e polenta, un dolce rustico e profumato

Costo: 35 € a persona (bevande escluse)

Le prossime serate della rassegna

Venerdì 12 dicembre – Serata Bagna Cauda
Una cena dedicata alla tradizione piemontese più autentica: Bagna Cauda con verdure di stagione, Pasta Reale in brodo e Bunet, il classico dolce del Nord-Ovest.
Costo: 35 € (bevande escluse)

Venerdì 23 gennaio – Serata del Riso
Una serata interamente dedicata al Carnaroli Selezione Isos, protagonista dall’antipasto al dessert in un percorso che esalta la sua versatilità e qualità.
Costo: 35 € (bevande escluse)

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215
Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo
Mail: info@villaggiodeifiori.it – Sito: www.villaggiodeifiori.it

 

Redazione

