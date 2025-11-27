Giornata Mondiale contro l’AIDS: a Imperia un pomeriggio dedicato a informazione, prevenzione e salute pubblica

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che dal 1988 si celebra ogni anno su indicazione delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’epidemia di HIV, la Struttura Complessa Malattie Infettive dell’ASL1 Imperiese, Arcigay M.I.A. Imperia e Agedo Liguria organizzano un evento dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute.

L’appuntamento è fissato per sabato dalle 15 alle 20, in via Matteotti 107 a Imperia, nella piazzetta davanti al Cinema Centrale. Durante il presidio verranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile effettuare test rapidi HIV gratuiti e anonimi, somministrati dal personale sanitario. L’iniziativa vuole ricordare l’importanza del 1° dicembre, giornata internazionale dedicata alla lotta contro l’AIDS e alla memoria degli oltre 35 milioni di persone che, dal 1981, hanno perso la vita a causa dell’HIV, rendendo questa epidemia una delle più devastanti della storia recente. Nonostante i progressi della medicina, anche in Italia si registrano ancora nuovi contagi: le stime indicano tra 800 e 1500 le persone che vivono con l’infezione da HIV senza saperlo.

L’evento si inserisce nel percorso intrapreso dalla città di Sanremo, che nel febbraio 2020 ha aderito al programma internazionale Fast Track Cities, nato dalla Dichiarazione di Parigi del 2014 e coordinato da IAPAC, con l’obiettivo di accelerare gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV. Una scelta che impegna il territorio nella costruzione di una comunità più informata, consapevole e attenta alla salute collettiva.

La popolazione è invitata a partecipare per ricevere informazioni aggiornate, chiarire dubbi e contribuire concretamente alla lotta contro lo stigma e alla promozione del benessere di tutte e tutti.