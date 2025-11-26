Ventimiglia, Scajola: "A dicembre treni di ultima generazione nell'Imperiese"

"Abbiamo recentemente portato nel Ponente ligure otto nuovi treni di ultima generazione Rock e Pop e stiamo già lavorando per aumentarne ulteriormente il numero con il cambio orario del 14 dicembre. Dal 17 novembre questi convogli moderni circolano finalmente fino a Ventimiglia, prima non era possibile, ma grazie al recente adeguamento elettrico della stazione, che consente oggi l’arrivo sui binari 1 e 2 dei treni a 3.000 volt, l’intera flotta regionale è ora pienamente compatibile con lo scalo transfrontaliero". Lo ha annunciato l'assessore regionale Marco Scajola durante il terzo simposio della cooperazione franco-italiana tenutosi oggi a Ventimiglia.

"Si tratta di un passo decisivo per migliorare la qualità del servizio e rispondere concretamente alle esigenze dell’area frontaliera e, più in generale di tutta la provincia di Imperia" - afferma Scajola.

"L’intervento complessivo, finanziato con 9,5 milioni di euro, di cui 4,5 stanziati dalla Regione Liguria, sarà completato entro il 2027 con l’alimentazione a 3.000 volt di tutti i sette binari" - mette in risalto Scajola.