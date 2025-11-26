Ospedaletti Insieme: “Sulla nuova palestra: niente bando, gestione assegnata senza trasparenza e addio parco outdoor"

Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme denuncia pubblicamente il progetto relativo alla nuova palestra realizzata lungo la pista ciclabile, progetto nato come parco outdoor, parco che quindi dovrebbe restare pubblico ed accessibile, trasformata invece senza confronto in una palestra chiusa.

"A febbraio l’Amministrazione aveva promesso una gara pubblica. Oggi scopriamo che non ci sarà nessun bando ed ancor più grave che già prima della pubblicazione della delibera, alcune associazioni erano già state convocate per decidere la spartizione degli spazi, dimostrando che le decisioni erano già state prese. Dopo l’inaugurazione ad aprile con le rappresentanze della Regione, la stessa Amministrazione ha poi cambiato rotta, ed i costi passeranno da 260.000 euro a oltre 1 milione... dopo l avvio di un progetto di ampliamento di palestra "al chiuso" mai discusso prima. Con il risultato che strutture aperte al pubblico non ne avremo ma avremo altro cemento riservato a pochi. Ospedaletti Insieme ha presentato un’interpellanza urgente chiedendo i motivi di tali scelte, atti, criteri di assegnazione, documenti economici e progetti di ampliamento. Non è accettabile che un’opera pubblica venga gestita a porte chiuse, la trasparenza non è una scelta ma un dovere”.