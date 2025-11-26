 / Libri

Fabio Petrilli firma il suo secondo libro “Dove l’Amore Respira”

La giovane voce della poesia contemporanea torna a farsi ascoltare.

La giovane voce della poesia contemporanea torna a farsi ascoltare. È uscita infatti “Dove l’Amore Respira”, il secondo libro di Fabio Petrilli, redattore presso Alessandria Today e già riconosciuto nel panorama letterario.

Classe 2000, Petrilli è laureato in Lettere e Beni Culturali, indirizzo storico-letterario, presso l’Università degli Studi del Molise. Un percorso accademico che ha contribuito a formare la sua sensibilità critica e la sua voce poetica, matura e insieme profondamente emotiva. Le sue opere si distinguono per un linguaggio limpido, immediato, capace di unire introspezione e universalità. 

Lo scrittore Petrilli è stato tradotto in numerose lingue europee ( francese, spagnolo, catalano , greco moderno, inglese, portoghese).

La nuova raccolta, che si inserisce in un percorso di crescita artistica si arricchisce di due contributi significativi:

·        una Prefatio auctoris firmata da Martina di Pardo, giovane scrittrice e poetessa molisana. 

·        una postfazione a cura di Pietro La Barbera, conduttore radiofonico, scrittore e divulgatore culturale molisano.

Due voci che accompagnano e valorizzano il lavoro di Petrilli, sottolineandone la delicatezza tematica e la capacità di raccontare l’Amore come luogo di respiro, di ferita e di rinascita.

Il libro è disponibile su Amazon.

Ulteriori informazioni sulla carriera dell’autore sono disponibili anche sulla piattaforma “Giovani Artisti Italiani”, dove Petrilli figura tra i talenti emergenti del panorama nazionale ed internazionale. 

Ecco qui un suo inedito:


Quanta beltà v’era in quei due occhi affascinanti, travolgenti. 

L’aria tremò d’un chiarore sottile . 

Con le mie labbra consumate 

da quei baci innocenti e 

con i tuoi cavei tra le mie dita, 
quanta delicatezza percepii 

in questo nostro Amore, 
frutto d’un tempo ormai troppo immaturo. 

