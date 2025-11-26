Ventimiglia: un convegno per potenziare le pari opportunità al Teatro Comunale

Giovedì 4 dicembre il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà, dalle ore 14.00 alle 18.45, il convegno dal titolo “Potenziare le pari opportunità. Dalla teoria alla pratica: la responsabilità professionale nel promuovere l’equità”. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia con il patrocinio del Comune di Ventimiglia, si propone di mettere al centro il ruolo dei professionisti nel favorire un cambiamento culturale capace di abbattere le barriere invisibili che ancora ostacolano l’inclusione.

Il dibattito si concentrerà su quelle discriminazioni sottili e spesso non dichiarate che rendono meno equo il contesto sociale e lavorativo: dall’erronea convinzione che una donna non possa svolgere determinati lavori per il solo fatto di appartenere al genere femminile, alla mancata valorizzazione delle persone con disabilità all’interno delle aziende. Attraverso testimonianze e riflessioni, il convegno intende offrire strumenti concreti per superare stereotipi e pregiudizi.

Tra i relatori, la psicologa e psicoterapeuta Patrizia Sciolla interverrà su “Rispetto, opportunità, identità: un equilibrio possibile”, mentre la consulente finanziaria Martina Mazzarolo affronterà gli aspetti economici legati alle pari opportunità. Raffaella Rognoni, consulente HR e Consigliera Pari Opportunità della provincia di Savona, parlerà di “Svelare il sistema al sistema: la parità di genere in azienda”. Infine, Matteo Lupi, presidente di SPES Ventimiglia, approfondirà il tema dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. A moderare gli interventi saranno i componenti del Comitato Pari Opportunità: Marta Collu, Antonella Alberti, Sara Guglielmi, Riccardo Rossi e Barbara Vernazza.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda che offrirà una prospettiva istituzionale sul tema, sottolineando come la sensibilizzazione e l’impegno condiviso siano fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, un invito a partecipare per contribuire a un cambiamento culturale che riconosca e sostenga il valore dell’equità.