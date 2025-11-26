Sanremo: “Viva El Fútbol”: cambio di data ufficiale per lo show di Adani, Cassano e Ventola all'Ariston

Lo spettacolo “Viva El Fútbol”, atteso inizialmente per il 30 marzo del prossimo anno all'Ariston di Sanremo, subirà un cambio di programmazione. L’evento è stato infatti posticipato al 20 aprile per via di sopraggiunti impegni televisivi Rai legati ai Playoff della Nazionale, che coinvolgono direttamente il protagonista del talent, Lele Adani. La nuova data è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha spiegato come la concomitanza con gli appuntamenti sportivi non permettesse lo svolgimento dello show nella data prevista. Lo slittamento di tre settimane consentirà quindi ad Adani di rispettare i propri impegni televisivi senza rinunciare all’incontro con il pubblico.

Gli organizzatori hanno confermato che tutti i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per la nuova data del 20 aprile 2026, senza necessità di sostituzione. Per coloro che, invece, non potranno partecipare alla nuova programmazione, è stata aperta una finestra per la richiesta di rimborso. Il termine ultimo per ottenere il rimborso è fissato al 15 dicembre. Le modalità operative saranno comunicate tramite i canali ufficiali di vendita. “Viva El Fútbol” continua a essere uno degli eventi più attesi dagli appassionati di calcio e dal pubblico televisivo, grazie alla popolarità e al carisma di Lele Adani, volto riconoscibile della Rai e protagonista del talent dedicato al mondo del calcio.

Nonostante il cambio di data, l’entusiasmo per lo show rimane alto e la nuova collocazione in calendario promette comunque un appuntamento ricco di energia, analisi calcistiche e momenti di intrattenimento.