BEST Token: ultime ore per entrare nella presale. Vale la pena investire?

Il mercato crypto sta vivendo una delle settimane più volatili dell’anno. Bitcoin, dopo aver ritestato il corridoio degli $85.000, continua a generare incertezza e rapide inversioni di sentiment. Eppure, come spesso accade nei momenti di maggiore stress, non tutti i segmenti del settore si muovono in rosso. Mentre gli indici di volatilità raggiungono livelli estremi e i trader ricalibrano le loro strategie, alcune presale legate a prodotti reali stanno continuando ad attrarre capitali in modo sorprendente. È qui che entra in scena BEST Token , la cui prevendita – ormai entrata nelle ultime ore – sta dimostrando una resilienza in netto contrasto con il sell-off generale.

Una presale che sfida il mercato: BEST supera i 17 milioni e accelera proprio alla fine

La presale di BEST Token ha superato da poco la soglia dei $17 milioni raccolti, con un ritmo che si è intensificato proprio nelle fasi finali. Il team ha confermato che mancano poche ore alla chiusura. A sorprendere non è solo il totale raccolto, ma la profondità della partecipazione: più di 50.000 investitori unici hanno preso parte alla prevendita, un dato difficile da ignorare soprattutto in un contesto di mercato dominato dalla cautela. È un tipo di coinvolgimento che spesso anticipa i progetti capaci di distinguersi nelle prime settimane di listing.

Perché BEST Token sta catalizzando l'attenzione proprio ora

La forza della presale BEST non nasce dal nulla: è il risultato della combinazione tra un’app funzionante, una tokenomics di utilità e un settore – quello delle wallet infrastructure – che sta diventando sempre più centrale.

BEST Token è il cuore operativo di Best Wallet, un’app non-custodial che si comporta più come un terminale DeFi a tutto tondo che come un wallet tradizionale. Best Wallet supporta molte blockchain, permette di fare swap tra reti diverse, offre acquisti crypto con valuta fiat e include strumenti di sicurezza avanzati che stanno attirando sempre più utenti, il cui numero cresce in maniera costante.

Ogni nuovo utente è un potenziale aumento della domanda di BEST, che alimenta fee ridotte, reward maggiorati, governance e accesso anticipato alle nuove presale tramite il portale Upcoming Tokens. È una dinamica molto diversa da quella dei meme token: in questo caso la domanda è agganciata a un prodotto attivo.

Staking in esplosione e liquidità sempre più ridotta: la corsa finale

Un altro elemento che sta alimentando l’interesse nelle ultime ore è il sistema di staking nativo, attivo direttamente dalla dashboard della presale. Più di 300 milioni di token BEST risultano già vincolati prima ancora della distribuzione ufficiale, portando a effetti immediati. La quantità di token disponibili sul mercato si riduce, cosa che può far salire il prezzo al lancio. Inoltre, molti investitori stanno scegliendo di tenere i token a lungo invece di puntare su guadagni rapidi. Il risultato è un contesto in cui la fine della presale non rappresenta tanto la chiusura di una finestra di ingresso, quanto l’inizio di una fase in cui il prezzo potrebbe staccarsi rapidamente dai valori attuali.

Il mercato sta cercando un punto minimo, mentre i trader cercano opportunità con alto potenziale.

Il contesto macro delle criptovalute rimane difficile: i volumi stanno scendendo, il sentiment è debole e i derivati in backwardation indicano una fase tipica di “pulizia finale” del mercato. Secondo diversi analisti on-chain, il possibile minimo di Bitcoin si trova tra 73.000 e 84.000 dollari, cioè proprio nell’area attuale. In situazioni del genere, di solito accadono due cose: i venditori vengono spinti fuori dal mercato e il capitale si sposta verso progetti con narrative solide e prodotti reali. BEST Token rientra perfettamente in questa categoria, ed è per questo che la sua presale continua a registrare numeri in crescita nonostante il contesto negativo.

Ultime ore: un mercato che trema, un token che accelera

Il fatto che la presale di BEST stia per chiudersi in un momento così delicato per il settore è significativo. Gli investitori la considerano una doppia occasione: entrare prima della price discovery e puntare su un segmento – quello dei wallet infrastrutturali – che negli ultimi mesi ha performato meglio sia dei meme token che di molti layer-1. La chiusura avverrà tra poche ore. Le claim saranno disponibili subito. Gli exchange comunicheranno a breve le date di listing. In un mercato che cerca nuovi punti di ripartenza, BEST Token sta emergendo perché mostra forza mentre tutto il resto è in difficoltà.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.