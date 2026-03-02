Corso abilitante commercio e somministrazione alimenti, aperte le iscrizioni al S.A.B. 2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione del 2026 del corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande), promosso da Ce.s.co.t. Confesercenti. Il percorso formativo è essenziale per chi desidera avviare o gestire attività come bar, ristoranti, pizzerie o negozi di alimentari, garantendo l'acquisizione del requisito professionale obbligatorio.
Dettagli del corso:
- Inizio: 16 marzo 2026.
- Durata: 100 ore totali (50 ore in presenza e 50 ore online).
- Frequenza: 4 giorni a settimana, dalle 18:00 alle 22:00.
Data l'urgenza di molti aspiranti imprenditori, si consiglia di prenotare il proprio posto il prima possibile contattando la segreteria Ce.s.co.t. ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0183/720040 (interno 4)
- WhatsApp: 335/5994976
- Email: cescot.imperia@catliguria.it
- Social: Pagina Facebook "Cescot Imperia"