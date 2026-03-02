Corso abilitante commercio e somministrazione alimenti, aperte le iscrizioni al S.A.B. 2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione del 2026 del corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande), promosso da Ce.s.co.t. Confesercenti. Il percorso formativo è essenziale per chi desidera avviare o gestire attività come bar, ristoranti, pizzerie o negozi di alimentari, garantendo l'acquisizione del requisito professionale obbligatorio.

Dettagli del corso:

Inizio: 16 marzo 2026.

16 marzo 2026. Durata: 100 ore totali (50 ore in presenza e 50 ore online).

100 ore totali (50 ore in presenza e 50 ore online). Frequenza: 4 giorni a settimana, dalle 18:00 alle 22:00.

Data l'urgenza di molti aspiranti imprenditori, si consiglia di prenotare il proprio posto il prima possibile contattando la segreteria Ce.s.co.t. ai seguenti recapiti: