Confesercenti Imperia, proroga SIAE per la “Musica d’Ambiente” e nuova convenzione rifiuti

Confesercenti Provinciale Imperia informa le imprese del territorio che la SIAE ha disposto una proroga dei termini di pagamento per il rinnovo degli abbonamenti annuali “Musica d’Ambiente”, inizialmente in scadenza il 28 febbraio.
Il pagamento potrà essere effettuato entro il prossimo 10 marzo, consentendo alle attività interessate di continuare a usufruire delle riduzioni associative previste, senza l’applicazione di maggiorazioni o penali. Un’opportunità rilevante per esercizi commerciali e pubblici esercizi che diffondono musica nei propri locali, elemento sempre più centrale per migliorare l’accoglienza e l’esperienza della clientela.
Confesercenti ricorda che gli uffici sono a disposizione degli associati per fornire informazioni dettagliate sulle modalità di rinnovo, assistenza nella gestione delle pratiche, moduli associativi e attestazioni necessarie per beneficiare della scontistica prevista dalla convenzione nazionale.
A partire dal mese di marzo, l’associazione amplia inoltre i servizi a supporto delle imprese grazie a una nuova convenzione stipulata con Grigolo Ambiente per la gestione e lo smaltimento di rifiuti speciali, oli esausti, materiali da cucina e rifiuti d’ufficio.
L’accordo punta a garantire condizioni economiche vantaggiose, semplificazione burocratica e pieno rispetto della normativa ambientale vigente, tema sempre più strategico per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
Confesercenti Provinciale Imperia conferma così il proprio impegno nel fornire assistenza concreta e soluzioni operative a sostegno della competitività e della regolarità amministrativa delle aziende del territorio.