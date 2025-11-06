Ventimiglia: giornata storica per la città, avviata la procedura di gara per la ricostruzione della passerella

Oggi è stato sottoscritto l’atto che dà avvio alla gara per l’affidamento dei lavori di ricostruzione della passerella sul fiume Roya, infrastruttura simbolo di Ventimiglia. La procedura di gara si svolgerà in forma semplificata, nel rispetto della normativa, al fine di accelerare al massimo i tempi e restituire ai ventimigliesi, nel più breve tempo possibile, la loro amata passerella. L’importo complessivo dell’opera è pari a 6.587.000 euro, fondi destinati alla realizzazione dell’infrastruttura. Il cronoprogramma dei lavori prevede un tempo complessivo di 450 giorni per la ricostruzione.

Il Comune di Ventimiglia riceverà le offerte da parte degli operatori economici fino al 15 dicembre. Il giorno successivo, 16 dicembre alle ore 10.00, si procederà all’apertura delle buste contenenti le proposte. A seguire avverrà l’affidamento definitivo dei lavori, con l’obiettivo di vedere il cantiere attivo – o quantomeno avviato nella fase di perimetrazione – tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. La passerella rappresenta per i cittadini di Ventimiglia non solo un collegamento strategico tra i quartieri della Marina, del Borgo e del Centro Storico, ma anche un simbolo identitario di profondo valore sociale e comunitario. È un’infrastruttura vitale per residenti, attività commerciali e per la quotidianità della vita cittadina.

“Era un impegno che avevamo preso con i cittadini – dichiara il Sindaco Flavio Di Muro – un impegno assunto in campagna elettorale e ribadito sin dal primo giorno del nostro mandato: restituire ai ventimigliesi la passerella. Oggi dimostriamo che le promesse fatte diventano realtà. A tutti coloro che, ancora negli ultimi giorni, hanno tentato di rallentare o ostacolare la ricostruzione di questo simbolo ventimigliese, rispondiamo con i fatti. Le basi sono solide, le premesse concrete: è tempo di andare avanti e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.”